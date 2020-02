Kosmetyki nuev wchodzą do drogerii Super-Pharm

Marka neuv rozwija dystrybucję, fot. materiały prasowe

W połowie lutego kosmetyki nuev znajdą się w drogeriach sieci Super-Pharm w całej Polsce.

Na półkach drogerii znajdą się kosmetyki z dwóch linii, w których obecny jest innowacyjny składnik Chitathione:

• metal screen – linia która zapewnia profilaktykę alergii kontaktowych, a szczególnie na metale ciężkie i chroni przed metalami, w skład linii wchodzą trzy rodzaje kremów do pielęgnacji twarzy dostosowane do kondycji skóry, wieku oraz narażenia na kontakt z uczulaczami, a także profilaktyczny balsam do ciała dla wszystkich rodzajów skóry.

• antysmog – w skład linii wchodzi cieszący się szczególnym zainteresowaniem klientów wielofunkcyjny krem ochronny, który nie dopuszcza do skóry szkodliwych pyłów PM 2.5, jonów metali odpowiedzialnych za podrażnienia i alergie. Doskonały do codziennej ochrony i pielęgnacji twarzy, zwłaszcza w warunkach miejskich.