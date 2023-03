Kosmetyki OnlyBio inspirowane słodyczami E.Wedel

Warianty uwielbianych przez konsumentów słodkości E.Wedel stały się inspiracją dla przygotowania wyjątkowej, limitowanej edycji oferty produktowej. Kosmetyki do kąpieli i włosów dostępne będą w czterech liniach zapachowych, inspirowanych smakami wedlowskich słodyczy: Ptasie Mleczko® Caffe Latte, Ptasie Mleczko® Strawberry Shake, Czekolady Mocno Mlecznej z Orzechami Laskowymi oraz Czekolady Mlecznej o smaku Panna Cotta. Na limitowaną linię składają się takie produkty jak żele pod prysznic, mleczka do ciała, szampony, odżywki i maski do włosów oraz peelingi enzymatyczne do skóry głowy.

Linia zapachowa Ptasie Mleczko® Strawberry Shake

Słodko-owocowy koktajl truskawkowy z dodatkiem białej czekolady. To właśnie ten smak pianek Ptasie Mleczko® stał się inspiracją dla zapachu. W ofercie dostępne będą produkty, które uwielbiają włosomaniaczki. Mowa o peelingu enzymatycznym do skóry głowy, masce do włosów średnioporowatych oraz wysokoporowatych.

Kosmetyki OnlyBio, fot. mat. pras.

Linia zapachowa Ptasie Mleczko® Caffe Latte

Fanki zapachów kawowych z pewnością docenią kosmetyki inspirowane tym smakowitym wariantem. W ramach edycji limitowanej dostępny będzie szampon nawilżający, odżywka proteinowa, żel pod prysznic oraz mleczko do ciała.

Kosmetyki OnlyBio, fot. mat. pras.

Linia zapachowa Czekolada Mocno Mleczna z Orzechami Laskowymi

Czekolada i orzechy laskowe, idealne połączenie. A jak pachnie? Przekonać można się testując odżywkę humektanową, krem do ciała, odżywkę bez spłukiwania, żel pod prysznic, maskę do laminacji włosów.

Kosmetyki OnlyBio, fot. mat. pras.

Linia zapachowa Czekolada Mleczna o smaku Panna Cotta

Inspirowana apetycznym zapachem prawdziwej wedlowskiej czekolady i nadzieniem panna cotta linia kosmetyków zadba o dobry nastrój. W ramach tej linii dostępne będą: mgiełka odbijająca włosy, odżywka emolientowa, termoochrona w mgiełce, wcierka pobudzająca, szampon balansujący.

Kosmetyki z nowej serii znaleźć można na półkach drogerii Rossmann od 1 kwietnia. Produkty pozostaną w sprzedaży jedynie do 15 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.