Kropelka Amelka i Finish w akcji na temat oszczędzania wody

fot. Kropela Amelka ma pomóc dzieciom zrozumieć dlaczego oszczędzanie wody jest ważne

Wystartowała kampania edukacyjna „Obiecajmy”, mająca zmienić nawyki dotyczące oszczędzania wody. W jej ramach w wybranych przedszkolach, położonych na terenach najbardziej zagrożonych suszą hydrologiczną zostaną zainstalowane zbiorniki retencyjne, które pomogą w codziennym gromadzeniu deszczówki.

W 2030 roku ilość dostępnej wody użytkowej w Polsce będzie nawet o 40 proc. niższa niż zapotrzebowanie na nią. Już teraz w Polsce na 1 mieszkańca przypada średnio około 1600 m3 zasobów wodnych na rok, a to prawie trzy razy mniej niż średnia zasobów wodnych dla przeciętnego Europejczyka (4500 m3/rok). Priorytetem staje się retencja wody deszczowej, która w Polsce nadal jest na niskim poziomie.

W ramach kampanii dzieci otrzymają niezbędne zestawy narzędzi wraz z nasionami warzyw i owoców, dzięki którym z łatwością będą mogły dbać o roślinność wokół budynków. Dodatkowo nauczyciele przedszkolni zostaną zaopatrzeni w scenariusze lekcji, które pozwolą na rzetelną edukację najmłodszych na temat konieczności oszczędzania wody. Do tej pory przeprowadzono pilotażowe zajęcia w trzech przedszkolach na terenie Warszawy. Materiały edukacyjne (książeczka w formie elektronicznej, scenariusze zajęć dla przedszkolaków) dostępne będą także na dedykowanej stronie kampanii: https://obiecajmy.finish.pl/

Kropelka Amelka będzie przewodnikiem po magicznej krainie „Dostatkowo”. Bohaterka w zabawny i przystępny sposób wytłumaczy najmłodszym, jak codziennie mogą oszczędzać wodę w domu i swoim najbliższym otoczeniu – mówi Bartosz Stawikowski, Senior Brand Manager marki Finish, która jest inicjatorem kampanii.

- Bez wody nie ma życia. W hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów woda zajmuje pierwsze miejsce – na równi z tlenem. I choć wiemy, że bez wody nie ma życia, zapominamy

o jej oszczędzaniu i o tym, że nie da się jej zastąpić. Do dzisiaj bowiem człowiek nie opanował umiejętności i technologii pozwalającej na bezpieczne jej wytwarzanie – mówi Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i Rzecznik Prasowy IMGW-PIB. W ciągu najbliższych 50 lat, przewiduje się wzrost temperatury powietrza o około 2-3°C, a na przestrzeni dekady o około 0,6 °C. Opady będą malały, szacuje się, że do 2100 roku spadną aż o około 10 proc. Wzrost temperatury, większe parowanie, niższe opady wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie zasobów wodnych. Dane pokazują, że do roku 2030, ilość dostępnej wody będzie o 40 proc. niższa od jej zapotrzebowania – dodaje Grzegorz Walijewski.