Lavazza wprowadza bioorganiczne kawy

Za wszystkimi nowymi wariantami kawy Lavazza ¡Tierra! Organic kryje się konkretne zaangażowanie firmy mające na celu zapewnienie prowadzenia zrównoważonych upraw kawy w poszanowaniu dla planety oraz społeczności, na wszystkich etapach łańcucha dostaw: od plantacji aż po filiżankę kawy. Wyraża się ono w projektach poodejmowanych przez Fundację Lavazza w wielu regionach świata.

¡Tierra! Organic to 3 nowe produkty, ¡Tierra! Organic for Planet, związana z projektami zwalczającymi zmiany klimatyczne, ¡Tierra! Organic for Amazonia, wspierająca procesy ponownego zalesiania oraz ¡Tierra! Organic for Africa, za którą stoją projekty edukacji młodzieży.

Trzy nowe warianty dostępne są w sieciach handlowych oraz sklepach internetowych w formacie kawy mielonej w opakowaniach 180g. Lavazza Tierra for Planet dostępna jest również w formie kawy ziarnistej w opakowaniu 1kg.