Lech wprowadza nowy typ opakowań zbiorczych – folię w 100% pochodzącą z recyklingu

- Folia ta jest produkowana z dokładnie przesortowanych w zakładach recyklingowych odpadów foliowych pozyskanych z browarów, od producentów napojów i wód mineralnych, producentów opakowań szklanych, a także sieci handlowych i gospodarstw domowych. Dokładnie 100% materiału użytego do produkcji takiej folii pochodzi z recyklingu, co oznacza, że dajemy drugie życie odpadom, pracując w obiegu zamkniętym - mówi Anna Grudniak, Supplier Quality Specialist w Kompanii Piwowarskiej.



Najważniejszy fakt stanowi wpływ produkcji takiej folii na środowisko. Do wytworzenia folii z recyklingu zużywa się znacznie mniej energii niż do wyprodukowania nowej folii, co z kolei przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Drugą korzyścią wprowadzenia tej zmiany jest właśnie działanie w obiegu zamkniętym, co oznacza zmniejszenie ilości wprowadzanej na rynek 'nowej' folii o około 250 ton rocznie.



Marka przypomina także, że warunki do recyklingu spełniają także butelki Lecha o pojemności 330 ml i 650 ml – należy jedynie wrzucić je do zielonego kosza. Z kolei butelki o pojemności 500 ml są jak najbardziej opakowaniami zwrotnymi i można oddawać je do sklepów. W ramach wspólnej akcji z siecią Carrefour, nie trzeba nawet okazywać w tym celu paragonu.