Letnie nowości od Soplicy i konkurs marki

Soplica prezentuje nową, limitowaną linię letnich smaków z egzotycznymi połączenia owoców. Firma wspiera sprzedaż konkursem "Soplica Rządzi Smakiem". Co tydzień do zdobycia jest karta przedpłacona o wartości 1500 złotych, bluzy z logo marki oraz butelka Soplicy. Aby przystąpić do konkursu, należy oddać głos na wybrany wariant, a następnie uzasadnić, dlaczego powinien on zdobyć tytuł „Smak Lata 2023”. Forma zgłoszenia jest dowolna - od tekstowego opisu, przez film, aż po zdjęcia. Konkurs trwa do 27 sierpnia 2023 r.