Lidl Polska z promocjami na sprzęt Silvercrest i akcesoria DIY

Od czwartku 20 lipca znajdziemy w ofercie Lidl Polska, Silvercrest maszynę do szycia 70 W w cenie 449 zł/1 zestaw. Urządzenie daje możliwość wykonywania do 33 użytkowych oraz ozdobnych ściegów. Dodatkowo posiada overlock do szycia i czystego ściegu, jak również nieoślepiające światło LED. Dołączone do zestawu będzie wiele przydatnych akcesoriów m.in.: wmontowana stopka szwalnicza, szpulki, igły, olej czy pędzelek.

Lidl Polska przygotował zasilaną bateriami EASY maxx ręczną maszynę do szycia w cenie 39,99 zł/1 zestaw. Do przechowywania narzędzi krawieckich przydatna będzie torba na akcesoria lub walizka na maszynę do szycia marki TOPMOVE w cenie 89,90 zł/1 sztuka. Całość „niezbędnika początkującego krawca” idealnie dopełni zestaw Crelando akcesoria do szycia za jedyne 7,99 zł/1 zestaw. W ofercie Lidl Polska dostępnych będzie aż 8 zestawów akcesoriów do wyboru.

Kreatywne zajęcia

Poza kupnem odpowiednich farb, można zaopatrzyć się w Crelando podobrazie lub zestaw podobrazi płóciennych w cenie 29,99 zł/1 zestaw. Sprawdzi się on do malowania farbami olejnymi, akrylowymi czy plakatowymi. Przydatna będzie również składana Crelando sztaluga aluminiowa za 69,90 zł/1 zestaw z torbą do przenoszenia. Jeśli do pasji należy szkicowanie lub rysowanie na kartkach, w ofercie jest UNITED OFFICE Zestaw 12 flamastrów z konturem w cenie 34,99 zł. Te zwyczajnie wyglądające flamastry tworzą kolorowy kontur podczas rysowania srebrnych linii.

Crelando zestaw do kaligrafii, składający się z 30 elementów za 39,99 zł, z dołączoną instrukcją. Zestaw zawiera akcesoria do personalizacji listów, pamiętników, zaproszeń oraz kartek. W komplecie znaleźć można m.in.: obsadkę wykonaną ze szlachetnego drewna, 5 wysokiej jakości piór do kaligrafii do różnych grubości kresek, kałamarz z niebieskim tuszem, pieczęć z filigranowym motywem, sztabkę wosku do pieczętowania, 10 wysokiej jakości kart podwójnych z pasującymi kopertami oraz składane pudełko z solidnego kartonu do przechowywania.

Gotowanie w promocji

W ofercie dla kucharzy jest wyciskarka wolnoobrotowa 300 W marki Silvercrest, którą z aplikacją Lidl Plus można kupić aż o 50 zł taniej (za 279 zł zamiast 329 zł ).

Kolejnym produktem z oferty Silvercrest jest elektryczna maszynka do mielenia mięsa 350 W z zestawem akcesoriów, również 50 zł taniej z kuponem z aplikacji Lidl Plus (149 zł zamiast 199 zł ). W zestawie znaleźć można: tackę do napełniania z popychaczem, 3 sitka z otworami ⌀ 7 mm, 5 mm, 3 mm oraz nasadki do kiełbasy, kebbe i ciastek, które znacznie poszerzają funkcje tradycyjnej maszynki do mielenia mięsa. Sprzęt mieli nie tylko 1 kg mięsa na minutę, ale również rozdrabnia i przeciera warzywa oraz orzechy.

W ofercie znajdziemy również Silvercrest opiekacz 3 w 1, 750 W – z aplikacją Lidl Plus taniej o 20 zł (99 zł zamiast 119 zł ). To jedno urządzenie ma aż 3 zastosowania. Dzięki niemu można przygotować: potrawy grillowane, gofry lub sandwiche. Płyty grzewcze opiekacza, z wysokiej jakości powłoką zapobiegającą przywieraniu, przystosowane są do mycia w zmywarce. W zestawie znajduje się książeczka z przepisami, pełna doskonałych pomysłów na szybkie, letnie posiłki. Z kuponem w aplikacji Lidl Plus 80 zł taniej kupisz również szybkowar marki Tefal – zamiast 279 zł zapłacisz 199 zł. W ofercie znajdziemy również m.in.: noże, widelce, kieliszki, szklanki, sitka kuchenne.