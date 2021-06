Lidl rezygnuje z czarnego plastiku w opakowaniach

fot. Lidl

Lidl Polska w ramach strategii REset Plastic zamierza do końca 2025 roku w opakowaniach marek własnych używać ok. 20% plastiku pochodzącego z recyklingu, a dodatkowo wyeliminować czarny plastik z opakowań marek własnych do końca 2021 roku, by zwiększyć możliwości recyklingu.

Grupa Schwarz, do której należą Lidl i Kaufland, opracowała całościową strategię REsetPlastic obejmującą pięć obszarów działania: od redukowania i projektowania przez recykling i niwelowanie wykorzystania plastiku po innowację i edukację.