Lidl wprowadza nowe linie pieluszek Lupilu

fot. Lupilu od Lidla

Lidl Polska wprowadza do oferty nową linię pieluszek i pantsów PREMIUM oraz pieluszek SOFT & DRY. Produkty dostępne są online na stronie Lidl-sklep.pl oraz stacjonarnie we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska.

Nowa jakość Lupilu PREMIUM to trzy technologie: Fast dry, która zapewnia 2 razy szybsze wchłanianie wilgoci (w porównaniu z poprzednimi pieluszkami Lupilu, bez technologii fast dry); Air tubes, wykorzystująca przewiewne kanaliki, by szybko i równomiernie odprowadzać wilgoć, a także Long-lasting absorption, która dzięki mikrokapsułkom zapewnia długotrwałą chłonność do 12 godzin.



Pieluszki Lupilu PREMIUM posiadają również delikatną i przewiewną powłoczkę. Dodatkowo wyposażone są we wskaźnik wilgotności. Funkcja ta pozwala kontrolować komfort dziecka – kiedy żółta linia na pieluszce zmieni się na niebieską, to znak, że czas na przewijanie.

Do ich produkcji nie wykorzystano chloru cząsteczkowego, lateksu, substancji zapachowych, nie zawierają także alergenów. Uzyskały one pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz zostały przebadane dermatologicznie przez zewnętrzne niezależne laboratorium Dermatest.

W ofercie Lupilu z linii PREMIUM znajdziemy zarówno pieluchy na rzepy (od 9,99 zł/ 1 opak.), dostępne w rozmiarach od 1 do 6, jak i pantsy (16,49 zł/ 1 opak.), czyli pieluchomajtki, w rozmiarach od 4 do 6.

Kolejną nową serią Lupilu jest linia pieluszek jednorazowych SOFT & DRY (23,99 zł/ 1 opak.).

Produkt ten dostępny jest w rozmiarach od 3 do 5.