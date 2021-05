Lidl wprowadził detergent marki W5 w formie rozpuszczalnych tabletek

Lidl wprowadził do oferty detergent marki W5 w formie rozpuszczalnych tabletek, fot. mat. pras.

Lidl wprowadził do oferty detergent marki W5, w formie rozpuszczalnych tabletek, dzięki któremu możemy zminimalizować produkcję niepotrzebnego plastiku.

W ramach przyjętej przez siebie polityki zrównoważonego rozwoju, w ofercie Lidl Polska pojawił się produkt, dzięki któremu będziemy mogli ograniczyć emisję plastiku, a przy tym cieszyć się dodatkowymi oszczędnościami. W5 Ecoclear (6,99zł / 2 tabletki), to tabletki do rozpuszczenia w wodzie, które tworzą roztwór mający wszystkie cechy normalnego produktu czyszczącego w sprayu. To produkt, którego opakowanie składa się z 99% mniej plastiku od konwencjonalnego środka czyszczącego.

W celu otrzymania roztworu czyszczącego, do butelki o pojemności 750 ml wrzucamy tabletkę, następnie wlewamy wodę i czekamy 15 minut. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jedną butelkę typu „spray” można wykorzystać nawet do 15 razy (do 9000 spryskiwań).

Tabletki W5 Ecoclear dostępne są w 4 wariantach, z przeznaczeniem do sprzątania: kuchni, łazienki, szyb oraz płyn uniwersalny do różnych powierzchni. Produkt jest dostępny w ofercie sklepu od wtorku, 18 maja.