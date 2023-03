Likier jajeczny z dodatkiem rzemieślniczej czekolady od Mazurskiej Manufaktury

Likier jajeczny to jeden z reprezentacyjnych, rzemieślniczych produktów z oferty Mazurskiej Manufaktury. Jest produkowany w małych partiach, na bazie własnej, tradycyjnej receptury, uwzględniającej tylko cztery składniki: spirytus pszeniczno-żytni, wodę z własnego ujęcia, świeże żółtka z jaj pochodzących z ekologicznych, mazurskich hodowli oraz cukier.

W nowej, limitowanej edycji świątecznej pojawił się zarówno likier jajeczny w klasycznej wersji, jak i nowość produktowa: likier jajeczny z dodatkiem czekolady mlecznej. Powstał on dzięki współpracy z Manufakturą Czekolady – rzemieślniczym producentem czekolad w modelu „bean to bar”. Oba likiery wyróżnia okolicznościowy branding, jak i oryginalne butelki z zamknięciem typu swing-top. Produkty trafiają w ramach marcowych akcji in-out do sieci handlowych, takich jak: Intermarche czy PoloMarket, a także do sieci sklepów specjalistycznych Al Capone. Będą dostępne na sklepowych półkach aż do wyczerpania zapasów.