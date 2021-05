Limitowana edycja Perrier z rysunkami Murakamiego

fot. Murakami ozdobił butelki Perrier

Nestlé Waters limitowaną edycję marki wody mineralnej PERRIER, stworzoną we współpracy z artystą Takashi Murakami.

Zielone butelki wody PERRIER ozdobione są charakterystycznymi dla japońskiego twórcy ornamentami: kolorowymi, „uśmiechniętymi” kwiatami i emblematycznymi postaciami z jego prac – Kaikai i Kiki.

PERRIER x MURAKAMI to kontynuacja współpracy marki z artystami – wcześniej byli to m.in. Andy Warhol i Salvador Dalí. Takashi Murakami to jeden z czołowych japońskich artystów współczesnych. Jest autorem wielu dzieł, w tym obrazów, rzeźb i filmów. Inspiracje czerpie z tradycyjnego malarstwa japońskiego, science fiction, anime i globalnego świata sztuki.

Limitowana edycja PERRIER x MURAKAMI została wprowadzona w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym w Belgii, Francji, Panamie, Rosji, Tajlandii czy Stanach Zjednoczonych. W Polsce dostępne są trzy warianty: w szklanych butelkach o pojemności 0,33 L i 0,75 L oraz w butelce PET o pojemności 1 L, które można znaleźć w sklepach prowadzących sprzedaż wody PERRIER w całym kraju, w standardowych cenach. Wprowadzeniu limitowanej edycji w Polsce będzie towarzyszyła kampania w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie marki: instagram.com/perrierpolska.