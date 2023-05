Limitowana edycja Tullamore D.E.W. Original. Ten sam smak, inna butelka

Tullamore D.E.W. Original w limitowanej edycji to ta sama, wyjątkowa whiskey, która teraz została zamknięta w specjalnie zaprojektowanej, okrągłej butelce, nawiązującej do początków istnienia marki i jej korzeni.

Z powodu niefortunnego pożaru, który miał miejsce w 2022 roku, firma Tullamore D.E.W. musiała zmierzyć się z problemami z dostępnością tradycyjnych butelek. W odpowiedzi na tę sytuację, postanowiła stworzyć nową, specjalnie zaprojektowaną okrągłą butelkę dla wariantu Tullamore D.E.W. Original.

Dlaczego akurat okrągła butelka jest nawiązaniem do początków działania destylarni? Dla tych co nie znają dokładnie historii Tullamore D.E.W zdradzamy, że pierwsza butelka od producenta była właśnie okrągła.

„Nowa butelka, ale ten sam smak”

Historia Tullamore D.E.W. sięga ponad 200 lat wstecz, a jej unikalny proces produkcji i starzenia się whiskey jest starannie przekazywany z pokolenia na pokolenie. Połączenie trzech rodzajów whiskey – pot still, słodowej i zbożowej – nadaje jej niepowtarzalny charakter. Pot still whiskey dodaje charakterystycznego aromatu, słodowa whiskey nadaje subtelności,

a whiskey zbożowa zapewnia łagodność i gładkość. To właśnie ta unikalna kompozycja zapachów oraz łagodny smak wzbudza zachwyt wśród fanów whiskey.

Tullamore D.E.W. Original w nowym wydaniu będzie dostępny wyłącznie

w wybranych sklepach od maja br. do wyczerpania zapasów, w rekomendowanej cenie 67.99 złotych/ 700ml.

Dla entuzjastów whiskey, którzy cenią historię, tradycję i unikalny, łagodny smak Tullamore D.E.W. Original, ta edycja to niepowtarzalna okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję

o wyjątkową butelkę.

Historia Tullamore D.E.W. rozpoczęła się w 1829 roku w miejscowości Tullamore, w samym sercu Irlandii. Lokalizacja destylarni została wybrana nieprzypadkowo. Okolice słynęły z najbardziej żyznych ziem w kraju, których owocem jest najwyższej jakości jęczmień i krystalicznie czysta woda. Na ich bazie powstała whiskey.