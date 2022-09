Limitowana kolekcja kosmetyków Julia Kostera x INGLOT

Kosmetyki z kolekcji Julii Kostery zostały stworzone tak, aby pasowały do różnych typów cery i pozwoliły stworzyć naturalny makeup, jak i mocniejszy look. W skład serii wchodzą dwie paletki do makijażu - BFF i BAE, tusz do rzęs NOT MY PROBLEM, błyszczyk LIPSYNC oraz dwie pomadki - DON’T CARE i EASY-PEASY.

W ramach promocji współpracy poza działaniami na Instagramie i YouTube z infleuncerką marka stworzyła także konkurs, w którym do wygrania są kosmetyki z limitowanej serii.