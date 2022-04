Linia sorbetów E.Wedel OH! z propozycją lodów z czarną porzeczką

E.Wedel OH! poszerza ofertę sorbetów, które są unikalną propozycją łączącą kremowe i owocowe wnętrze z oryginalną wedlowską czekoladą. W tym sezonie do rodziny lodowych sorbetów E.Wedel OH! dołączył nowy smak.