Linia Vegeta Natur powiększa się o sześć smaków

Fot. materiały prasowe

Do portfolio produktów z linii Vegeta Natur dołącza sześć nowych mieszanek przypraw. Dzięki jeszcze większej ilości suszonych warzyw w składzie, a także obniżonej zawartości soli, pozwalają nadać potrawom wyjątkowy smak inspirowany naturą. Dwie mieszanki – przeznaczone do indyka i dań z drobiu, a także mięs duszonych i pieczeni, zostały przygotowane całkowicie bez dodatku soli.

Nowe smaki to: Vegeta Natur do frytek i chipsów, do dań z fasoli, do bigosu i dań z kapusty, do flaków, do duszonego mięsa i pieczeni oraz do indyka i dań z drobiu.