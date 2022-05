Lody Algida z bohaterami bajek

Lody dziecięce są najszybciej rosnącym segmentem lodów wśród marek Unilever. W 2021 roku segment ten wzrósł aż o 90% pod względem wartości i o 70% pod względem wolumenu sprzedaży. Mając to na uwadze, firma konsekwentnie rozwija tę kategorię produktów.

Kultowe postacie Disneya i nowości Algida

W 2022 r. Algida ma rozbudowaną ofertę nowości w portfolio dziecięcym z kultowymi postaciami Disneya – zarówno w lodach impulsowych, jak i multipackach, a także po raz pierwszy w segmencie familijnym.

W czerwcu do lodowej ekipy ze świata Avengersów (Thor, Captain America, Hulk, Black Widow) dołączy bohater „Toy Story” Buzz Astral, poszerzając portfolio lodów impulsywnych. Buzz Astral to trójsmakowe lody wodne (cytryna, limonka, owoce leśne) zwieńczony strzelającą polewą. W segmencie lodów impulsywnych zobaczymy również Yodę i rożek Frozen. Segment lodów familijnych wzbogaci natomiast Spider-Man oraz Frozen. Do oferty wielopaków dołączy nowość: Disney Buzz Astral – karton z sześcioma sztukami lodów w kształcie rakiety, które sprawdzą się idealnie do skosztowania w domu.

Odpowiedzialnie z myślą o dzieciach

Wszystkie lody z portfolio lodów dziecięcych powstają zgodnie ze standardami żywienia Unilever przygotowanymi w oparciu o wytyczne WHO. W praktyce oznacza to, że każdy produkt zawiera mniej niż 110 kalorii i 12 gramów cukru oraz poniżej 3 gramów tłuszczów nasyconych na porcję. Lody nie mają sztucznych barwników.

Do produkcji wykorzystywane są substancje barwiące pochodzenia naturalnego, aromaty i soki owocowe. Na wszystkich lodach dla dzieci i materiałach POS Algidy umieszczone jest logo RMFK (responsibly made for kids), by ułatwić rodzicom i opiekunom ich identyfikację. Algida nie tworzy też ani nie kieruje komunikatów do dzieci poniżej 16. roku życia – ani w mediach tradycyjnych ani w cyfrowych. Ambasadorką kampanii została Daria Ładocha, coach żywieniowy, dziennikarka, a prywatnie mama.

Kampania „Odpowiedzialnie z myślą o dzieciach” będzie wspierana komunikacją mediową i współpracą influencerską. Za kreację, koncept kreatywny oraz kampanię w mediach społecznościowych odpowiada agencja Advalue. Za działania media relations oraz współpracę z influencerami agencja Made in PR. Za planowanie i zakup mediów dom mediowy Mind Share.