Loteria w Costa Coffee. Nagroda główna 50 tys. zł

fot. Loteria w Costa Coffee

Costa Coffee świętuje w tym roku swoje 50. urodziny. Z tej okazji, wraz ze startem letniej kampanii rozpoczyna się urodzinowa loteria.

Do każdej zakupionej kawy dołączana będzie karta zdrapka, która da szansę na wygranie nagrody natychmiastowej w postaci kolejnej kawy. Dodatkowo, po zarejestrowaniu specjalnego kodu ze zdrapki na stronie www.loteriacosta.pl klient weźmie udział w losowaniu nagród tygodniowych, w których do wygrania będą karty przedpłacone do wykorzystania w kawiarniach oraz nagroda główna, czyli 50 tys. zł.