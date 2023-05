Łowicz wprowadza do oferty suplementy diety w syropie o smaku Ice Tea

Orzeźwiająca nowość w ofercie w Łowicza – suplementy diety w syropie o smaku Ice Tea – to must have na nadchodzący sezon letni. Smaki czarnej herbaty z brzoskwinią i cytryną z dodatkiem z witamin C i D są już dostępne w sprzedaży.