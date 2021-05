Łowicz wprowadza nowy wariant syropu

Syropy Łowicz, fot. mat. pras.

Łowicz oferuje na lato limitowane, orzeźwiające owocowe smaki w formie syropów. W tym roku to wariant limonkowo-cytrynowy.

Syropy Łowicz są pełne witamin C i D – to idealne połączenie owocowego orzeźwienia z dawką cennych dla organizmu witamin. Wszystkie propozycje Łowicza w tej kategorii nie mają w składzie syropu glukozowo-fruktozowego, co jest wyróżnikiem marki na rynku.