Lutenica Rolnik Mediterana - pikantna pasta warzywna

Lutenica Rolnik Mediterana, fot. mat. pras.

Lutenica Rolnik Mediterana to mocno pikantna pasta warzywna oparta na bałkańskiej, domowej recepturze.

Składa się głównie z pieczonej papryki, pomidorów oraz marchewki, której zawdzięcza swój wyjątkowy, słodkawy posmak. Dodatek papryki chili powoduje, że ma wyraźniejszy i pikantniejszy smak niż Ajvar. Delikatne przetarte pomidory z dodatkiem aromatycznej, pieczonej papryki to mariaż stworzony bez kompromisów. Najwyższa jakość warzyw użyta do produkcji pasty jest gwarantowana przez markę Rolnik. Lutenica Rolnik Mediterana została wyprodukowana w Macedonii. Produkt jest pozbawiony konserwantów, nie zawiera glutenu. Idealny dla wegetarian.

Pasta jest opakowana w sześciokątne słoiczki z matową bordową zakrętką charakterystyczną dla produktów klasy Premium. Na każdym słoiczku widnieje etykieta z tabelą wartości odżywczych produktu. Lutenica Rolnik Mediterana tradycyjnie jest stosowana do mięs i warzyw z grilla, ale może być również użyta jako pasta do kanapek, sos do pizzy, kebaba czy dip do przekąsek. Doskonale sprawdzi się również w sałatkach, makaronach i zapiekankach warzywnych. Każdy słoiczek zawiera 310 gram produktu.