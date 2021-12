Mąki pszenne - nowości w ofercie METRO Chef

Pochodząca z Włoch mąka pszenna durum może być wykorzystywana do wyrobu potraw takich jak makarony oraz tortellini.

Klasyka włoskiej mąki, mąka pszenna typu 00 wykorzystywana jest najczęściej do wyrobu pizzy oraz focacci. Jest to najjaśniejszy typ mąki, o lekkiej konsystencji. Przez wielu uważana za jedyny słuszny wybór do wypieku pizzy. Oznakowanie „00” oznacza, że mąka ta jest bardzo dobrze oczyszczona.

Trzecia mąka wchodząca w skład oferty sieci hurtowni to mąka pszenna Manitoba typu 0. We Włoszech znana jest również jako „farina d’America”, czyli mąka amerykańska. Wśród innych mąk dostępnych na rynku wyróżnia się niezwykle wysoką zawartością glutenu. Wskaźnik W mąki manitoba wynosi 380 – 400, co sprawia, że jest jedną z najsilniejszych mąk dostępnych na rynku. Świetnie nadaję się do wypieków słodkich, jest wykorzystywana do wytwarzania bagietek, croissantów, ciast, pączków. Mąka ta jest również podstawą wytwarzania seitanu, popularnego wegańskiego substytutu mięsa.