Manufaktura Czekolady Chocolate Story i palarnia kawy HAYB ze wspólnym projektem

Manufaktura Czekolady Chocolate Story i palarnia kawy speciality HAYB połączyły swoje siły, efektem czego jest wspólna minikolekcja czekolad oraz lizaków. Od początku czerwca można zakupić je m.in. w jednym z największych kawowych sklepów internetowych w Europie – Coffeedesk.pl.

W ramach kooperacji HAYB x Manufaktura Czekolady Chocolate Story powstały dwie tabliczki czekolady, obie z 6-procentowym dodatkiem ziarna kawy espresso Brazylia Cerrado, wypalonego przez HAYB oraz lizaki, które można zjeść lub rozpuścić w kubku gorącego mleka, w trzech smakach: Cappuccino, Raspberry Caffe oraz Caffe Latte.



– Tabliczki czekolady z kooperacji z palarnią kawy HAYB, powstały zgodnie z filozofią bean-to-bar, czyli od ziarna do tabliczki. Ich bazą jest ziarno kakaowca pochodzące z Wenezueli, które prażyliśmy w naszej manufakturze w Łomiankach, a następnie poddaliśmy kolejnym procesom dodając do nich drobno zmieloną kawę, po to by osiągnąć idealne i najpyszniejsze połączenie – mówi Marcin Parzyszek, współwłaściciel i członek zarządu Manufaktury Czekolady Chocolate Story.