Margaryny Flora i Rama w opakowaniach wielokrotnego użytku

Margaryny „Flora” i „Rama” w kubkach wielokrotnego użytku, fot. mat. pras.

Margaryny „Flora” i „Rama” dostępne są w innowacyjnych kubkach wielokrotnego użytku i różnego wykorzystania. To jedyne tego typu opakowanie w Polsce. Po zużyciu margaryny do kanapek, opakowanie Upfield sprawdzi się do bezpiecznego przechowywania także innej żywności, a nawet krótkotrwałego podgrzewania w mikrofalówce. Można je myć w zmywarce.

Nowe opakowania są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także i dla użytkowników. Konsumenci mają możliwość sięgnięcia po produkty marek „Flora” i „Rama” w większym rozmiarze – ich pojemność wynosi 1100 ml. Kubek po margarynie może być wielokrotnie wykorzystywany. Sprawdzi się doskonale m.in. do bezpiecznego przechowywania wszelkiego rodzaju żywności – w lodówce albo poza nią. Jest odporny na temperatury do 100℃ i nadaje się nawet do krótkotrwałego podgrzewania w mikrofalówce. Można go także myć w zmywarce. Jego „pozażywieniowe” wykorzystanie ogranicza jedynie kreatywność Konsumentów, może np. doskonale posłużyć jako kolorowa doniczka do kwiatów.