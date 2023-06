Marka Dobry Squad wypuszcza linię batonów funkcjonalnych VITAMIN

Linia VITAMIN to cztery batony

Baton VITAMIN RELAKS o waniliowym smaku wzbogacony magnezem, witaminą B6 i naturalnym prebiotykiem - inuliną z cykorii, jest stworzony, aby dostarczyć nie tylko doskonałego smaku, ale także wsparcia dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Magnez jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego, a witamina B6 pomaga w regulacji aktywności hormonalnej. Natomiast inulina z cykorii działa jako prebiotyk, wspierając zdrową florę jelitową i trawienie.

Baton VITAMIN ENERGIA o intensywnym smaku czekoladowym zawiera aż 200 mg kofeiny na 40 g produktu, co odpowiada dwóm filiżankom kawy. Dodatkowo, baton VITAMIN ENERGIA został wzbogacony guaraną, która jest zalecana dla osób odczuwających spadek witalności i brak energii.

Dzięki temu batonowi możesz cieszyć się długotrwałym pobudzeniem i skoncentrowaną energią, bez

Baton VITAMIN ODPORNOŚĆ zawiera solidną dawkę witaminy C oraz cynku, co sprawia, że jest idealnym wsparciem dla układu odpornościowego. Witamina C jest znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i w wzmocnieniu odporności. Natomiast cynk jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

LIBIDO (o soczystym smaku mango )- wsparcie dla energii i wytrzymałości! To baton, który zawiera niezwykły składnik: aż 5g korzenia maca (Lepidium meyenii). Ta optymalna dawka wspiera wytrzymałość i witalność organizmu, a także pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii. Maca jest znana z tego, że wspomaga produkcję hormonów płciowych, łagodzi trudności związane z owulacją u kobiet, poprawia libido i płodność, dodaje energii oraz wspomaga organizm w trakcie przeziębienia czy innych infekcji.

Dodatkowo, baton LIBIDO dostarcza dawkę argininy - aminokwasu mającego wpływ na budowę masy mięśniowej. Dlatego jest szczególnie zalecany przed treningiem, by zapewnić dodatkowy zastrzyk energii.