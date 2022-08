Marka JBB świętuje 30-lecie muralem antysmogowym

– Jesteśmy dumni, że wspólnie wypracowaliśmy bardzo czytelną i ciekawie opowiedzianą historię marki JBB w postaci muralu – mówi właściciel JBB, Józef Bałdyga.

Mural w Łysych powstał w lipcu na budynku, w którym mieszczą się firmowe powierzchnie biurowe. Ma 100 m2 powierzchni. Malowidło przedstawia historię JBB, którą podkreśla hasło „Znamy się od lat”. Co ważne, jest to mural antysmogowy. Farby fotokatalityczne użyte do jego powstania mają w składzie dwutlenek tytanu. Absorbuje on zanieczyszczenia z powietrza i przekształca je w bezpieczne dla zdrowia azotany i węglany. – Zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne są dla nas priorytetami.

Zakłady JBB Bałdyga położone są na terenie Zielonych Płuc Polski, co zobowiązuje nas dodatkowo do odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i minimalizację negatywnego wpływu na nią. Dlatego też postanowiliśmy, że mural upamiętniający nasze 30-lecie, powinien być muralem antysmogowym – tłumaczy Józef Bałdyga.

– 2022 rok jest dla nas wyjątkowy, gdyż świętujemy dwie duże dla nas rocznice. Jestem dumny, że od tylu lat możemy przekuwać naszą pasję i doświadczenie na produkty, które od lat cieszą się sympatią Polaków – mówi Józef Bałdyga.

Mural wykonała katowicka firma „Nietak – malowanie artystyczne”. Autorem projektu jest agencja reklamowa Yellow Crocodiles