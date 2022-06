Marka Lenor z nową formułą produktów

Przezroczyste butelki płynu do płukania tkanin nadają się do recyklingu. Do końca roku 2023 wszystkie opakowania płynów do płukania tkanin marki Lenor stworzone będą w 100% z PCR, więc w żadnej butelce nie będzie nowego plastiku.

Nowe zapachy do wyboru to:

• Lenor Sensitive – Bawełniana świeżość.

• Peonia i hibiskus. Dostępne tylko w drogeriach Rossmann.

• Kwiat limonki i sól morska. Dostępne tylko w drogeriach Rossmann.

Nowa, ulepszona receptura na bazie roślin została zastosowana we wszystkich płynach do płukania Lenor.

Sugerowana cena Lenor (1,8l dla linii Codzienna Świeżość;1,42l dla linii Parfumelle; 1,305l dla linii Kolekcji Kwiatowej)*:

• regularna – 20,99 zł;

• w promocji – 12,99 zł