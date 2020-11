Marka produktów do dezynfekcji Lysol wchodzi na polski rynek

Fot. materiały prasowe

Lysol to jedna najbardziej rozpoznawalnych marek w dziedzinie dezynfekcji na świecie. Premierowe portfolio marki Lysol w Polsce zostało oparte o najpilniejsze zapotrzebowanie rynku. Obejmuje ono aerozol do dezynfekcji powierzchni oraz płyn do dezynfekcji prania. Oba produkty zabijają 99,9 % bakterii i wirusów. Jednocześnie posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Aerozol do dezynfekcji powierzchni może być stosowany na licznych powierzchniach, takich jak prysznic, toaleta, klamki, a także na powierzchniach mających kontakt z żywnością np. blaty kuchenne. Jest on dostępny w trzech wariantach zapachowych – górska świeżość, wiosenna świeżość oraz kwiat jabłoni o pojemności 400 ml. Z kolei płyn do dezynfekcji prania pozwala na skuteczne pozbycie się bakterii i wirusów nawet przy praniu w niskich temperaturach. Płyn występuje w dwóch wariantach pojemnościowych – 720 ml i 1,20 L.

- W dobie pandemii Polacy masowo zaczęli kupować środki do dezynfekcji. W obliczu niedoborów sklepowych decydowali się na zupełnie przypadkowe produkty, których skuteczność w zwalczaniu szkodliwych organizmów często nie była potwierdzona. Wskazuje to jak bardzo początkujący jest nasz stan wiedzy na temat prawidłowej i skutecznej dezynfekcji. Dlatego Lysol planując wejście na polski rynek zdecydował się oprzeć swoje działania na edukacji. Wierzymy, że to ona będzie kluczem do zrozumienia wagi efektywnej dezynfekcji, która świadomie wejdzie Polakom w nawyk. Naszym celem jest, by dzięki edukacyjnym działaniom Lysola każda kolejna decyzja zakupowa Polaków w obszarze produktów do dezynfekcji była poparta coraz to lepszą wiedzą o mikroorganizmach, które zagrażają naszemu zdrowiu oraz o sposobie działania produktów biobójczych – mówi Urszula Nadrzycka, Dyrektor ds. Regulacji w firmie Reckitt Benckiser.

Wprowadzeniu produktów Lysol na polski rynek towarzyszy kampania edukacyjna „Dezynfekuj, aby chronić tych, których kochasz”, której filarem jest budowanie świadomości nt. zasad higieny i skutecznej dezynfekcji. W tym celu marka zaplanowała współpracę z przedstawicielami świata nauki, którzy w cyklu materiałów filmowych i artykułów eksperckich będą pogłębiali wiedzę Polaków na temat prawidłowej higieny i dezynfekcji.

Aerozol do dezynfekcji powierzchni niszczy następujące wirusy grypy i przeziębienia: Rynowirusa typu 39, Wirusa grypy typu A i typu B. Zabija Koronawirusa SARS-CoV-2. Płyn do dezynfekcji prania: Antybakteryjny i wirusobójczy (w procesie namaczania) wobec: Koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy H1N1, RSV (wirusa przeziębienia), wirusa przenośnego zapalenia żołądka i jelit (Koronawirus TGE ATCC VR-763), wirusa opryszczki pospolitej typ 1 płyn do dezynfekcji prania w warunkach domowych.