Marka YOPE wprowadza nową serię kosmetyków

Fot. materiały prasowe

Nową serię marki YOPE tworzy dziewięć kosmetyków, do pielęgnacji twarzy. Ich siła płynie z mocy roślin. Unikalne składniki z najdalszych zakątków świata przywracają równowagę skóry, wygładzają ją, a także chronią przed stresem i zanieczyszczeniami.

Tworzą go: aksamitny żel do mycia twarzy, oczyszczająco-pielęgnujący płyn micelarny, mikrozłuszczający tonik z kwasami, mgiełka − hydrolat, aktywne kremy na dzień, na noc i pod oczy oraz dwa sera − nawilżające z algami i rozświetlające z witaminą C.

Starannie opracowane receptury zawierają wszystko to, co jest niezbędne dla zdrowego wyglądu skóry: adaptogeny, czyli wyciągi z dzikich roślin, które mają moc wzmacniania i regulacji pracy skóry, postbiotyki - dobroczynne dla skóry substancje tworzące biotarczę ochronną, wzmacniają mikrobiom skóry, przyspieszają tempo odnowy naskórka, a także zapobiegają jego przesuszeniu, Feminage™ - kompleks substancji aktywnych, w którego skład wchodzi m.in. ekstrakt z liści Engelhardtia Chrysolepsis o silnym działaniu antyoksydacyjnym i naprawczym oraz biofermenty, wody roślinne, składniki kojące i nawilżające.