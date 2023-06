Maspex wypuszcza nową linię Żubrówki

W odpowiedzi na rosnącą popularność alkoholi smakowych wśród Polaków powstały cztery różne warianty smakowe, które zaspokoją najbardziej wymagające gusta i skradną serca osób, które uwielbiają ciekawe i orzeźwiające smaki:

Kwaśne Jabłko to soczyste i słodkie połączenie, które zaskakuje po dłuższej chwili swoją dzikością. Klasyczna Żubrówka Bison Grass została wzbogacona o naturalny sok jabłkowy, który nadaje jej lekkiej, owocowej nuty.

Orzeźwiająca Mięta to niezwykle aromatyczne i orzeźwiające połączenie, idealne dla żądnych dzikich i niezapomnianych wrażeń.

Kwaśna Cytryna to charakterne i kwaśne połączenie dla ciekawskich, którzy chcą się przekonać, czym niepozorna cytryna potrafi zaskoczyć.

Rześki Rokitnik to słodkie i cierpkie połączenie, nieoczywistego smaku dzikich owoców ujarzmione i zamknięte w butelce.

Linia Fresh Żu

„Wprowadzenie nowej linii Fresh Żu to kolejny krok Żubrówki Bison Grass w poszerzaniu swojej oferty oraz dostosowywaniu jej do potrzeb i oczekiwań konsumentów. Marka ta od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce i za granicą, a nowe warianty smakowe mogą przyciągnąć jeszcze większą grupę miłośników unikalnych alkoholi. Nowa linia Fresh Żu od Żubrówki Bison Grass to również wprowadzenie do nowej komunikacji marki, która kładzie nacisk na spontaniczność, zabawę oraz radość z życia.” Dodaje przedstawiciel producenta.

Nowa linia Fresh Żu pojawi się na największych festiwalach: Orange Warsaw Festival, Opener oraz Audioriver. Ponadto, wprowadzenie nowych produktów wspierane będzie poprzez materiały POS w punktach sprzedaży oraz aktywacje konsumenckie w social mediach i On-Trade, a także działania PR.

Rekomendowana cena sprzedaży w kanałach nowoczesnych to 27,99 zł za 500 ml.