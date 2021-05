Mastercard z loterią. Do wygrania kamper

Mastercard ogłosił start loterii dla obecnych i nowych użytkowników programu Bezcenne Chwile. Do wygrania jest wiele gadżetów i voucherów powiązanych z pasjami oraz nagroda główna – w postaci spersonalizowanego kampera.

Aby wziąć udział w loterii obecni użytkownicy programu Bezcenne Chwile muszą zalogować się na swoje konto i wyrazić zgodę na uczestnictwo. Posiadacze kart Mastercard, którzy nie uczestniczą jeszcze w Bezcennych Chwilach, najpierw muszą zarejestrować swoją kartę w programie, a dopiero potem zgłosić chęć udziału w loterii, klikając na wyskakujące okienko lub wchodząc w zakładkę „Loteria” w menu programu po zalogowaniu. Od tej pory każde przekroczone 10 zł przy płatności kartą w sklepach stacjonarnych lub internecie daje 1 los. Taka sama kwota wydana u partnerów programu daje 2 losy. Zakupy są automatycznie przeliczane na losy.

Co tydzień do wygrania są słuchawki bezprzewodowe Bose Noise Cancelling 700, smartwatch Garmin Venu oraz vouchery do empik.com, RTV EURO AGD i Decathlon. Nagrodą główną jest kamper Benimar Tessoro 463 z automatyczną skrzynią biegów, klimatyzacją postojową, bagażnikiem na rowery i telewizorem. Kamper jest wyposażony w łazienkę z prysznicem, kuchnię, salon z dwoma kanapami oraz częścią sypialnianą. Dodatkowo, zwycięzca będzie miał możliwość zaprojektować wraz z artystą Karolem Banachem grafikę, która znajdzie się na kamperze.



Loteria trwa do 16 lipca. Promocji towarzyszy szeroka kampania digitalowa z wykorzystaniem influencer marketingu, a w czerwcu ruszy także telewizyjna kampania reklamowa na kanałach TVN i Polsat.

Za koncepcję, kreacje i organizację loterii na zlecenie Mastercard jest agencja McCann. Za kampanię digitalową i telewizyjną odpowiada dom mediowy Carat. Przygotowaniem kampanii i kreacji dla banków i partnerów programu zajęła się agencja Isobar. Zaplecze technologiczne dostarcza Verestro.

Wśród partnerów znajduje się ponad 80 marek detalicznych z 19 różnych kategorii zakupowych, w tym tak popularne jak Carrefour, Circle K, Decathlon, RTV Euro AGD czy Empik, a ostatnio także nowi partnerzy: DUKA czy SMYK.