Mini paszteciki warzywne Dziarskie Jarskie od ZM Pekpol

fot. mat. pras.

Wegetariańskie pasztety z linii Dziarskie Jarskie ZM Pekpol to dobrze znane klientom produkty. Teraz dostępne są w nowej wersji mini: w opakowaniu znajdują się cztery niewielkie porcje po 25 g każda. Do wyboru trzy rodzaje: z czerwoną fasolą, cieciorką i soczewicą.

Mini paszteciki to propozycja dla wegetarian i wszystkich, którzy chcą urozmaicić swój codzienny jadłospis o produkty roślinne. Zostały przygotowane głównie z warzyw, w myśl idei zero waste, w małych porcjach na raz. Dzięki temu możemy zużyć taką ilość produktu, jakiej akurat potrzebujemy. Wystarczy ukręcić klips i wycisnąć pasztet na pieczywo, aby cieszyć się jego pysznym smakiem. Doskonały smak i aromat pasztecików to zasługa dodatku naturalnych przypraw. Są produktem bezglutenowym.