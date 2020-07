Minionki na etykietach wody niegazowanej Żywiec Zdrój

fot. mat. pras.

Żywiec Zdrój wprowadził na rynek produkty z etykietami przedstawiającymi Minionki. Bohaterowie znaleźli się na etykietach wody niegazowanej o pojemności 500 ml. Działania promocyjne pod hasłem „Złap bzika na punkcie wody” prowadzone są w punktach sprzedaży od czerwca br.

Butelki z nowymi etykietami, oprócz wyróżniającej grafiki z psotnymi Minionkami, są również bardzo praktyczne. Sportowa zakrętka w formie tzw. dziubka zapewnia dziecku większą wygodę użytkowania i picia – zarówno w domu, jak i na spacerach, wycieczkach czy podczas zajęć sportowych.



Produkty z etykietami przedstawiającymi Minionki, podobnie jak wszystkie opakowania z portfolio Żywiec Zdrój, w całości nadają się do recyklingu. Również i w tym wypadku etykieta stała się narzędziem do promowania właściwych nawyków w zakresie segregacji odpadów i recyklingu. Język komunikacji został dopasowany do najmłodszej grupy konsumentów, po to by zachęcać ich do podejmowania właściwych wyborów oraz budować wśród nich świadomość ekologiczną.