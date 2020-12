Miodowa maska do ciała od marki Bathbee

fot. mat. pras.

Marka Bathbee wprowadza na rynek maski do ciała na bazie miodu wielokwiatowego.

Maski świetnie sprawdzą się u osób z różnymi problemami skórnymi.

Maska Miodowa to uniwersalny produkt do ciała i włosów, dla osób w każdym wieku. Maska miodowa Bathbee to w 100% naturalny produkt.