Miodowy orzeszek od marki Bartnik Mazowiecki

Masło z orzechów arachidowych nie zawiera żadnych innych dodatków oprócz miodu. Surowce, z których produkowana jest pasta z orzechów arachidowych, są najwyższej jakości - orzechy pochodzą od sprawdzonych dostawców, a miód pochodzi z mazowieckiej pasieki Bartnika Mazowieckiego.

Składniki: pasta z orzechów arachidowych prażonych 83%, miód wielokwiatowy 17%. Nie zawiera oleju palmowego.

Zastosowanie:

- jako pasta do kanapek,

- dodatek do owsianki,

- dodatek do gofrów, naleœników i ciast,

- dodatek do smoothie.