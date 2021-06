Miraculum: Mikołaj Roznerski twarzą marki WARS

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum podpisała umowę z Mikołajem Roznerskim. Polski aktor teatralny, filmowy i serialowy został twarzą odświeżonej marki WARS, której korzenie sięgają lat 70-tych. Kampanie z jego udziałem wystartują jesienią.

- Liczymy, że działania te pozwolą nam dotrzeć z informacją o produkcie do młodszego pokolenia – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum. – Działania promocyjne bezpośrednio przekładają się na rosnący portfel zamówień. W najbliższym czasie zrealizujemy dostawę do dużej sieci o wartości ok. 3,45 mln zł. Firma ta zadeklarowała chęć długoterminowej współpracy. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie przełoży się to na wyniki finansowe spółki w trzecim i kolejnych kwartałach – dodaje.

Działania promujące markę ruszą jesienią i obejmować będą miejsca sprzedaży, wsparcie PR, aktywność na social mediach marek: Miraculum oraz WARS, a także ambasadora.

Nowy logotyp nawiązuje do logo marki z 1972 roku, którego twórcą był Karol Śliwka – wybitny polski artysta, grafik.