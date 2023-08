Mleczne nowości od Nestle w ofercie North Coast

Lactalis-Nestlé Fresh Products (LNFP) to joint venture powstałe z połączenia Nestlé i francuskiego giganta mleczarskiego Grupy Lactalis, które działa w segmencie świeżych jogurtów i deserów. NORTH COAST, będący częścią Grupy Lactalis, wprowadził do swojej oferty dwukomorowe desery marek Smarties, KitKat, Nesquik i Lion. To uwielbiane przez klientów jogurty waniliowe z dodatkiem prawdziwych Smarties pełnych mlecznej czekolady, kawałków chrupiących wafelków KitKat, kruchych batonów Lion oraz pysznych kuleczek Nesquik. Produkty te już można kupić w sklepach sieci Makro, Selgros, Polomarket oraz Intermarche.

Dodatkowo nowością NORTH COAST są także mleczne kanapki marki Nesquik. Oferowane w dwóch wersjach smakowych mlecznej oraz z dodatkiem kakao, od początku września dostępne są w sieciach Makro, Selgros, Auchan i Intermarche. A już wkrótce w marketach Auchan dostępny będzie także mleczny shake Nesquik.