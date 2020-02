Mr.Ziggi - nowa linia środków piorąco-dezynfekujących od Zygmunta Chajzera

Mr. Ziggi to marka stworzona przez Zygmunta Chajzera we współpracy z firmą Clovin, fot. materiały prasowe

Nowa hipoalergiczna linia środków piorąco-dezynfekujących Mr. Ziggi stworzona przez Zygmunta Chajzera we współpracy z firmą Clovin od 6 lutego zagości na sklepowych półkach sieci Auchan. W ofercie znajdą się proszki Mr. Ziggi Color i White w gramaturze 2,5 kg oraz płyny do prania Mr. Ziggi i Color i White w gramaturze 1,5 l.

Mr. ZIGGI to linia proszków i płynów do prania tkanin białych i kolorowych. Produkty są przebadane dermatologicznie, nie zawierają alergenów i silnych substancji zapachowych, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w praniu ubrań małych dzieci, alergików, czy też osób z problemami skórnymi. Innowacyjny skład proszków i płynów Mr. ZIGGI sprawia, że zwalczają one roztocza, bakterie i grzyby już w 40°C. Ich właściwości dezynfekujące są dużym atutem w codziennym użytkowaniu i znajdują zastosowanie nie tylko w praniu ubrań, ale również ręczników, pościeli, czy też odzieży personelu medycznego, salonów fryzjerskich i SPA. Zarówno proszki jak i płyny są biodegradowalne, mają łagodny proekologiczny skład, nie zawierają fosforanów i zeolitów, przez co są bezpieczne dla zwierząt i środowiska naturalnego.

W związku z pojawieniem się Marki Mr. ZIGGI w sieci Auchan, Zygmunt Chajzer odwiedzi

aż 12 sklepów Auchan w 6 największych miastach w Polsce.

Proszki i płyny piorące marki Mr. ZIGGI, produkowane są w polskich zakładach Clovin, a ich wyłącznym dystrybutorem jest firma Europe Distribution Group.