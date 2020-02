Mrożone przekąski kuchni azjatyckiej w ofercie Makro Chef

fot. Makro Chef

W ofercie sieci hurtowni Makro Polska pojawiło się sześć nowych produktów pod parasolem marki Makro Chef: krewetki w panierce Panko, krewetki białe z trawą cytrynową i kolendrą, krewetki białe zawijane w pasemka ziemniaków, strąki soi edamame, grillowane szaszłyki z kurczaka w sosie Yakitori oraz kawałki kurczaka w panierce Karaage.

W asortymencie pojawiły się nowe, mrożone przekąski z kuchni azjatyckiej.

Linia MAKRO Chef to ponad 700 wysokiej jakości produktów i półproduktów spożywczych, w opakowaniach dostosowanych do potrzeb gastronomii. Powstają we współpracy z ekspertami i szefami kuchni oraz zostają poddane testom i ścisłej kontroli jakościowej tak, by jak najlepiej dopasować je do różnych potrzeb i typów biznesów gastronomicznych.