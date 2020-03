Fot. materiały prasowe

Na półkach z artykułami gospodarstwa domowego pojawiają się właśnie nowe, ekologiczne worki na śmieci wykonane w 89 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu – to worki multitop z linii For Nature marki Paclan.

Marka Paclan już od ponad 35 lat prowadzi największe w Europie centrum recyklingu opakowań foliowych. Jest w nim przetwarzanych średnio 80 000 ton odpadów i śmieci pokonsumenckich (śmieci pochodzących z gospodarstw domowych). Granulat z recyklingu, który tu powstaje, jest następnie wykorzystywany w zakładach produkcyjnych między innymi do wytwarzania worków na śmieci.

- Multitop worki na śmieci z linii For Nature – nowość w ofercie Paclana – również powstają z recyklatu i w niczym nie ustępują standardowym workom na śmieci. Choć zrobione z odpadów, są równie mocne, wytrzymałe i funkcjonalne. Co więcej z łatwością dopasujemy je do różnych koszy, ponieważ dostępne są w dwóch różnych pojemnościach – 35 i 60 litrów. Worki nie zawierają barwników ani dodatków zapachowych, ale najważniejsze jest to, że do ich produkcji wykorzystano plastik pochodzący z recyklingu. Aż 89% składu tych worków stanowią przetworzone plastikowe śmieci, a ich etykiety w całości zrobione są z papieru z recyklingu – wymienia Paclan.

- Możemy produkować worki na śmieci ze śmieci, ponieważ mamy własną technologię przetwarzania odpadów plastikowych. Takie działanie nie tylko wpisuje się w trend produkcji ekologicznej, ale jest również spójne z oczekiwaniami konsumentów. Większość z nas w trosce o środowisko segreguje odpady. My – ponieważ także staramy się dbać o przyrodę i jej zasoby – prowadzimy ich recykling i ponownie je wykorzystujemy. W efekcie wspólnie dajemy plastikowi drugie życie – wyjaśnia Marta Krokowicz, Marketing Manager marki Paclan



Marka Paclan niedawno wprowadziła na rynek ekologiczną linię artykułów gospodarstwa domowego – For Nature. To dziś jedyna, tak kompleksowa i pełna, oferta tego typu produktów na rynku. Składa się z artykułów przeznaczonych do gotowania, pieczenia, sprzątania oraz worków na śmieci multitop i worków na odpady BIO. Opakowania do nich wykonane są z makulatury lub z papieru z certyfikatem FSC, a każdy z nich spełnia przynajmniej jeden z wymogów, jakie marka narzuciła sobie przy tworzeniu tej serii, a więc został wyprodukowany z: tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, materiałów naturalnych, takich jak m.in. kukurydza, agawa i wiskoza, zużytych butelek PET lub materiałów biodegradowalnych, takich jak PLA (polilaktyd).

Multitop worki na śmieci For Nature, 35 l (30 szt. w jednym opakowaniu), kosztują około 4,00 zł, natomiast worki 60 l (20 szt. w jednym opakowaniu), ok. 4,99 zł.