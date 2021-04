Mural i historie warszawiaków w kampanii piwa Królewskie

Fot. materiały prasowe

Marka piwa Królewskie startuje z komunikacją inspirowaną stolicą i jej mieszkańcami. W ramach kampania „Znani z Warszawy” przygotowano cykl historii o zwykłych-niezwykłych bohaterach stołecznych dzielnic, nową limitowaną kolekcję opakowań oraz aktywację Warszawski Mural.

Królewskie kontynuuje kampanię, z którą konsumenci odkrywali dzielnice Warszawy, jej symbole i nieoczywiste miejsca. W tegorocznej odsłonie marka koncentruje się przede wszystkim na konsumentach. – Tym razem opowiadamy warszawską historię przez pryzmat jej mieszkańców. To oni tworzą charakter miasta i czynią je tak różnorodnym i niepowtarzalnym. Chcemy docenić ludzi zamieszkujących wszystkie 18 dzielnic Warszawy oraz pokazać inspirujące historie niektórych z nich – mówi Mariusz Brzeziński, brand manager marki Królewskie w Grupie Żywiec.

Królewskie docenia swoich konsumentów poprzez opowiadanie historii najciekawszych z nich – historii, z którymi mogą się utożsamiać różne grupy odbiorców. W nowej kampanii Królewskie docenia swoich konsumentów i odwołuje się do ich bezpośrednich doświadczeń, opowiadając najciekawsze z nich. Wszystkie aktywności skoncentrowane wokół jednego kluczowego motywu - ludzi współtworzących Warszawę i jej codzienną rzeczywistość. Niezależnie od tego, czy urodzili się w stolicy, czy wybrali to miasto do życia

„Znani z dzielnic” to 18 historii ludzi mających wpływ na tkankę miasta. Są wśród nich rzemieślnicy, którzy od lat budowali charakter swoich dzielnicy, jak również miejscy aktywiści, tworzący dziś lokalne wspólnoty. Cykl ich historii można już oglądać na profilu marki na Facebooku - www.facebook.com/piwokrolewskie.

Od kwietnia, w Warszawie oraz na Mazowszu, w sprzedaży jest piwo Królewskie w opakowaniach z limitowanej edycji. Kolekcja składa się z 18 projektów puszek i butelek poświęconych każdej z dzielnic, a także 3 grafik dedykowanych całej Warszawie oraz 3 kolejnych stworzonych z myślą o konsumentach z innych mazowieckich miejscowości.

Elementem grafiki jest kształt dzielnicy oraz hasło: Znany z Mokotowa, Ursynowa, Ochoty itd. Puszki zostały wykonane tak, by w konturze każdej z dzielnic konsument mógł zobaczyć swoje symboliczne odbicie. W ten sposób Królewskie podkreśla, że każdy z nas jest znany stąd, gdzie mieszka i swoją codziennością współtworzy i kształtuje miejską rzeczywistość wokół siebie.

Aby jeszcze mocniej podkreślić to, że charakter miasta tworzą jego mieszkańcy, w centrum Warszawy powstanie mural Królewskiego, a jego bohaterami będą sami konsumenci. By zostać częścią tego wielkiego malunku, wystarczy wejść na stronę www.krolewskie.pl i wziąć udział w konkursie, dodając swoje zdjęcie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia, a w akcji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Mural zostanie stworzony z nadesłanych fotografii, każda o formacie 60x60 cm, dzięki czemu uczestnicy aktywacji bez trudu rozpoznają swój wizerunek.

Wszystkie działania w ramach kampanii wspierać będzie komunikacja display, a także reklama zewnętrzna oraz materiały promocyjne w punktach sprzedaży. Autorami nowego konceptu oraz komunikacji 360 i projektu limitowanych opakowań jest agencja TWIN.digital collective, która we wrześniu 2020 roku wygrała przetarg na kompleksową obsługę marki., Warszawski mural stworzy Good Looking Studio, a działania PR realizuje Big Names. Media zaplanował i zakupił Starcom.