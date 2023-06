Musy od Kubusia trafiły już do sprzedaży w Biedronce

W Smakach Ogrodu nie mogło zabraknąć jabłka - owocu uwielbianego przez najmłodszych. Soczyste, lekko kwaśne, twarde, a czasem też miękkie jabłko to jeden z pierwszych smaków dzieciństwa. Mus w dużym opakowaniu świetnie sprawdzi się jako wygodna przekąska do zabrania na spacer, wycieczkę oraz do zjedzenia w domu.

Jabłko-brzoskwinia-banan to miks smaków, który polubiły dzieci. Pyszny mus bez dodatku cukru, w dużym opakowaniu nada się jako drugie śniadanie w ciągu dnia w szkole lub podczas wakacyjnych wyjazdów.

Trzeci smak to połączenie jabłka z gruszką. Dzieci lubią te owoce ze względu na soczystość, ciekawą teksturę miąższu i przyjemny smak. Mus sprawdzi się jako idealna przekąska.