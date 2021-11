Musy od marki Tymbark

Kampania marki skupia się na tym, jak wiele jest okazji, by sięgać po ulubiony mus. W spocie Tymbark pokazuje różnorodne, codzienne sytuacje, w których warto sięgać po musy, m.in. przerwę w biurze, podróż, czy aktywność fizyczną.

Kampania telewizyjna jest związana ze zmianami w ofercie będącymi odpowiedzią wobec rosnących oczekiwań konsumentów. W nowych propozycjach od Tymbarku znaleźć można musy owocowe w dużej pojemności 200 g oraz idealne na rozpoczęcie dnia – Przekąski na drugie śniadanie.

Pierwszy wariant to musy 100% z owoców z dodatkiem witaminy C o pojemności aż 200 g. Wyróżnia je nie tylko większa pojemność, ale także ciekawe owocowe połączenia oraz oryginalny design opakowań, z dużymi grafikami prezentującymi poszczególne smaki. Musy w dużych pojemnościach to trzy smaki do wyboru: Mango-Brzoskwinia, Gruszka-Jabłko i Marakuja-Cytryna.

Sugerowana cena nowych musów Tymbark 100% z owoców 200 g: 3,59 – 3,79 zł.