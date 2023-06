Na rynek wraca kolejna historyczna marka piwa

Kaper Królewski to piwo z tradycjami sięgającymi XVII wieku. Zamieszczony na etykiecie charakterystyczny statek korsarski nawiązuje do floty kaperskiej powołanej do życia jeszcze w średniowieczu przez Kazimierza Jagiellończyka. Jak podają źródła, już w tamtym okresie na Pomorzu rozwijała się tradycja warzenia mocnego piwa.

Kaper Królewski wyróżniał się właśnie pod względem zawartości alkoholu. Był określany jako jedno z najmocniejszych jasnych piw w Polsce. Piwo charakteryzowało się ponadto zbożowo-chlebowym aromatem oraz ciemno-bursztynową barwą. Produkcja Kapra wymagała długiego procesu warzenia oraz leżakowania.

Wskrzeszenie kolejnej marki piwa

Kaper Królewski to kolejna, wskrzeszona przez Mazurską Manufakturę, historyczna marka piwa na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Spółka nabyła w 2021 roku prawa do 11 regionalnych marek z całej Polski, które zniknęły z rynku z końcem lat 90., w efekcie działań wielkich koncernów. W portfolio reaktywowanych marek znalazły się jak dotąd: Jurand z Warmii i Mazur, Bractwo z Bydgoszczy, Krak z Małopolski czy Odra z Dolnego Śląska. W kolejce czekają już kolejne piwa.

– Projekt reaktywowania historycznych marek piw to ukłon w stronę lokalnych, browarniczych tradycji. Motorem napędowym całego przedsięwzięcia było przywrócenie na rynek piwa Jurand, warzonego do 2001 roku w zakupionym i rewitalizowanym przez nas Browarze Szczytno. Zainteresowanie tym trunkiem przerosło nasze oczekiwania i uświadomiło nam, jak duży sentyment wiąże się z dawnymi, lokalnymi markami piw. Poszliśmy więc za ciosem i, jak pokazują wyniki sprzedaży naszych regionalnych piw, jest to słuszna droga - mówi Jakub Gromek, dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury S.A.

Kaper Królewski jest dostępny na tę chwilę w pierwszej, limitowanej edycji, w wybranych hurtowniach i sklepach na terenie Pomorza.