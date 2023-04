Nałęczowianka partnerem wiosennej edycji Slow Space by PUMA w Krakowie

W ciągu miesiąca przestrzeń odwiedzą najlepsze trenerki, joginki, psycholożki oraz ekspertki związane z harmonią, równowagą i holistycznym podejściem do zdrowia. Partnerem Slow Space by PUMA w Krakowie jest Nałęczowianka, która w ramach kampanii “Jak nie NAŁ to kiedy?!” zapewni uczestnikom napoje funkcjonalne NAŁ+ dostępne w pięciu smakach.

Slow Space by PUMA to inicjatywa Oli Kwiatkowskiej, twórczyni projektu Slow Living Poland, we współpracy z marką PUMA. Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie w Warszawie przy Placu Zbawiciela i cieszyła się olbrzymią popularnością. Krakowska odsłona pop-upu zaprasza na warsztaty i treningi na ulicę Solną 1 (Plac Bohaterów Getta). Wśród ekspertek i trenerek pojawią się: Marta Niedźwiecka, Ania Cyklińska, dr Joanna Jurga Magda Janik, Maria Prokop, Aleksandra Knaflewska, Dominika Wójciak wiele innych. Poza warsztatami, konsultacjami i sesjami jogi na odwiedzających czekają także trenerki pilatesu, stability & mobility.

O nawodnienie uczestników Slow Space by PUMA zadba Nałęczowianka m.in napojami funkcjonalnymi Nał+. To produkty na bazie wody mineralnej nie zawierające cukru, konserwantów ani sztucznych barwników. Każdy z pięciu rodzajów Nał+ ma inny owocowy smak i specjalnie dobrane witaminy lub składniki mineralne odpowiadające za następujące obszary:

AKTYWNOŚĆ – o smaku zielonego jabłka, z dodatkiem magnezu, który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,

ODPORNOŚĆ – o smaku czarnej porzeczki, z dodatkiem cynku, pomagającego w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

SIŁA – o smaku jeżyny z dodatkiem potasu, wspierającego prawidłowe funkcjonowanie mięśni – również podczas wysiłku fizycznego.

RELAKS – o smaku melisy z kwiatem pomarańczy z dodatkiem magnezu i niacyny, pomagającymi w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

WITALNOŚĆ – o smaku limonki z dodatkiem witamin B1, B3 i B6, wspierających utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Nał+ dostępne są w butelkach 0,7L pochodzących w 100% z plastiku z recyklingu. Dla Nałęczowianki równie ważna co troska o nawodnienie, jest dbałość o środowisko, dlatego w ramach strategii „Jak nie NAŁ to kiedy?!” w czasie wiosennej odsłony Slow Space by PUMA odbędą się warsztaty o recyklingu. Podczas spotkania obalone zostaną mity na temat segregacji odpadów. Ekspertki opowiedzą, co należy zrobić, aby dać butelce kolejne “życie”.

W drugiej części dietetyczka opowie jak prawidłowo się nawadniać i dlaczego woda pełni tak istotną rolę dla naszego organizmu. Warsztat odbędzie się 21 maja, godzina 13:00 w strefie Slow Space by PUMA przy ulicy Solnej 1. W ramach partnerstwa w piątkowe popołudnia odbędą się także 4 spotkania powered by NAŁ: 2 sesje jogowe z Olą Kwiatkowską oraz 2 treningi z Igą Majewską. Nałęczowianka zadba także o butelki, które zostaną wykorzystane w strefie - zostaną one przekazane firmie zajmującej się profesjonalnym recyklingiem materiałów PET.

Przestrzeń funkcjonować będzie między 8 maja a 4 czerwca. Udział w zajęciach będzie mógł wziąć każdy, kto dokona zapisu za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.slowspacebypuma.pl. Warunkiem wstępu jest uiszczenie symbolicznej kwoty w wysokości 20 zł. Dochód wesprze działania lokalnej Fundacji “Autonomia”. Pierwsza pula biletów pojawiła się na stronie 28 kwietnia.