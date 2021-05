Nałęczowianka w butelkach w 50% z plastiku z recyklingu

Walka z odpadami z tworzyw sztucznych stanowi priorytet dla producenta Nałęczowianki, fot. mat. pras.

Po wprowadzeniu butelek wykonanych w 50% z PET z recyklingu dla swoich dwóch najpopularniejszych pojemności 1 L i 1,5 L, producent naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka idzie o krok dalej i poszerza swoje portfolio o kolejne tego typu opakowania – 0,33 L, 0,5 L oraz 0,75 L. To oznacza, że teraz już wszystkie niegazowane formaty Nałęczowianki są dostępne także w butelkach wyprodukowanych z udziałem przetworzonego plastiku.

Marka jest pod tym względem pierwsza w Polsce, także jako pierwsza w naszym kraju wykorzystuje w swoich opakowaniach zbiorczych folię wyprodukowaną z udziałem tworzywa z recyklingu.

Walka z odpadami z tworzyw sztucznych stanowi priorytet dla producenta Nałęczowianki. Stosowane przez markę opakowania w pełni nadają się do ponownego przetworzenia, dodatkowo już wszystkie formaty niegazowane Nałęczowianki dostępne są także w butelkach wyprodukowanych w 50% z PET z recyklingu (tzw. rPET).

Mamy nadzieję, że dzięki takiemu rozbudowaniu oferty butelek wyprodukowanych z wykorzystaniem rPET, konsumenci, dla których troska o środowisko ma szczególne znaczenie, będą mogli swobodniej sięgać po wygodne dla siebie warianty naszej naturalnej wody mineralnej. To dla nas bardzo ważny, ale nie ostatni krok – jako firma zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku 50% PET we wszystkich naszych butelkach będzie pochodziło z recyklingu. – mówi Katarzyna Sternowska, brand manager marki Nałęczowianka.

Niegazowana woda mineralna Nałęczowianka w butelkach o pojemności 0,33 L, 0,5 L, 0,75 L, 1 L oraz 1,5 L wykonanych w 50% z PET z recyklingu dostępne są w szerokiej dystrybucji w całym kraju.

Wprowadzeniu nowych opakowań na rynek towarzyszy szeroka kampania marketingowa, kontynuowana pod hasłem „Uwierz w recykling”, obejmująca telewizję i digital (w tym online video, media społecznościowe, display czy aplikacje mobilne). Bohaterkami kampanii pozostają butelki, które zastanawiają się, czym zostaną „w kolejnym wcieleniu” – słuchawkami, kurtką, butami, a może ponownie butelką. Dodatkowo marka przygotowała szereg materiałów edukacyjnych, rozwiewających powszechne mity na temat recyklingu.