Napoje Pepsi oraz Mirinda w butelkach pochodzących w 100% z recyklingu

Pepsi staje się pierwszą tak dużą marką napojów gazowanych na polskim rynku dostępną w plastikowych butelkach pochodzących wyłącznie z recyklingu.

To kolejny ważny krok do realizacji wizji świata PepsiCo, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, a jednocześnie spełnienie przez firmę złożonego pod koniec 2020 roku zobowiązania.

Zmiana rodzaju opakowań wpisuje się w strategię PepsiCo pep+ (PepsiCo Positive), która zakłada kompleksową transformację działalności przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pod koniec 2020 roku PepsiCo złożyło w Polsce deklarację dotyczącą dalszych inwestycji w zmianę procesu produkcyjnego i wdrożenie do produkcji butelek powstałych z przetworzonego plastiku (rPET). Od grudnia br. w butelkach w 100% z recyklingu produkowane są wszystkie napoje Pepsi, Pepsi MAX oraz Mirinda, a wcześniej, od lipca 2020 roku to opakowanie wprowadzono także dla marki Lipton Ice Tea.

Butelki rPET

Nowa butelka rPET powstaje ze zużytych opakowań plastikowych, które z żółtych pojemników trafiają do selektywnej zbiórki. Następnie plastik jest poddawany segregacji, przetwarzany w granulat, a ten we włókno poliestrowe, z którego można wytworzyć wiele różnych produktów, w tym nowe opakowania napojów. W ten sposób można skutecznie zapewnić plastikowej butelce kolejny cykl życia i jednocześnie obniżyć poziom emisji CO2. PepsiCo szacuje, że wprowadzenie butelek w 100% wykonanych z rPET obniży emisję gazów cieplarnianych w Europie nawet o ok. 40% w przeliczeniu na jedną butelkę.