Napoje roślinne – nowości w ofercie METRO Chef

MAKRO Polska poszerza i wdraża do sprzedaży produkty powstające w odpowiedzi na trendy w żywieniu. Jednym z nich jest rosnąca popularność produktów wegańskich, w tym tych, które mogą zastąpić produkty mleczne w codziennej diecie.

– Rynek roślinnych alternatyw mięsa i produktów odzwierzęcych bardzo dynamicznie się rozwija. Według najnowszych badań sprzedaż napojów roślinnych w Polsce rośnie z roku na rok o ok. 20%. Ma to w dużym stopniu związek z rosnącą świadomością konsumentów oraz zwiększającym się zainteresowaniem kuchnią roślinną. Podążając za trendem oraz mając na uwadze dobro środowiska i konsumentów, systematycznie wprowadzamy do oferty alternatywy dla produktów mięsnych oraz mlecznych, w tym nowość – napoje roślinne pod marką METRO Chef – mówi Sławomir Leszczyński, dyrektor pionu handlowego w MAKRO Polska.

W nowym portfolio marki znalazło się 9 roślinnych kompozycji napojów: owsiany, sojowy, migdałowy, ryżowy, kokosowy oraz owsiany, sojowy, migdałowy i kokosowy w wersji dla baristów. Wszystkie wymienione produkty posiadają certyfikat BIO, są w 100% wegańskie, nie zawierają laktozy i cukru.

Roślinne napoje METRO Chef nadają się do podgrzewania i spieniania, nie tworzą grudek i pozwalają cieszyć się idealną konsystencją pianki. Świetnie sprawdzą się w przygotowaniu klasycznej latte, a także owsianki, koktajli czy do picia solo. Można stosować je zarówno na zimno, jak i na ciepło.

Napoje dostępne są w 1 l opakowaniach, które w 80% zostały wykonane z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych – drewna i trzciny cukrowej. Korek nie zawiera plastiku i jest z trzciny cukrowej.

METRO Chef - co w ofercie

W asortymencie marki METRO Chef można znaleźć również wiele innych produktów dedykowanych diecie wegańskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje linia roślinnych alternatyw dla produktów mięsnych, oferująca zamienniki mięsa drobiowego, kulki roślinne będące substytutem dla tradycyjnych pulpetów czy wprowadzony niedawno falafel – wegańskie kotlety z ciecierzycy w opakowaniu 1 kg. Wszystkie produkty są głęboko mrożone, co umożliwia dłuższe przechowywanie produktu i wykorzystanie go w dogodnym czasie.

Linia METRO Chef to szeroki wybór produktów i półproduktów spożywczych wysokiej jakości. Produkty jak i opakowania dostosowane są do potrzeb biznesów gastronomicznych. Oferta z linii METRO Chef powstaje we współpracy z szefami kuchni i specjalistami, którzy dbają o różnorodność oraz wysoką jakość produktów.