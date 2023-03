Natalia Szroeder reklamuje Lech Easy

Lech Easy jest łagodniejszym lagerem o mniejszej zawartości alkoholu (4,2%), obniżonej goryczce i nagazowaniu. Wpisuje się w trendy widoczne w młodszej generacji konsumentów, którzy poszukują lżejszych piw o delikatniejszym smaku i bardziej nowoczesnym wizerunku.

Nowy wariant marki dostępny jest w mniejszej (400 ml) przezroczystej butelce eksponującej zawartość, z prostym, minimalistycznym projektem etykiety oraz w puszce klasycznej wielkości (500 ml).

Premiera Lecha Easy niesie za sobą także nowości w kontekście prezentacji i komunikacji marki. Oprócz dużej ewolucji w designie opakowań twarzą kampanii została Natalia Szroeder. Pierwszy raz w historii brandu wariant alkoholowy promuje kobieta. Kampania z nowym hasłem „Lech it Easy!” jest zachętą do złapania dystansu i cieszenia się chwilą. Pomimo tych transformacji wciąż można znaleźć w marce to, co definiuje ją od dawna – świat muzyki, zieleń brandingu, unikalny smak i dobrą energię.

– Ambicją Lecha jest pozostać numerem 1 wśród młodych konsumentów, dlatego zdecydowaliśmy się na nowoczesnego lagera na miarę nowego pokolenia. Lech Easy to dla marki otwarcie się na nowe możliwości. Przezroczysta butelka może być zaskoczeniem dla konsumentów, bo Lech od lat jest synonimem piwa w zielonym opakowaniu. Ta zmiana potwierdza, że brand nieustannie słucha i ciągle adresuje potrzeby młodych konsumentów. Spot z Natalią Szroeder w roli głównej oraz hasłem „Lech it Easy” zachęca do złapania dystansu, definiuje charakter produktu i nawiązuje do piwnych okazji mówi brand manager Lecha Jakub Michalski. - Wierzymy, że „Lech it Easy!” ma szanse wejść co codziennego języka i budować pozytywne skojarzenia z naszym piwem – dodaje.

Lech Easy otrzyma wsparcie w postaci szeroko zakrojonej kampanii, która obejmie telewizję, Internet, billboardy i współpracę z influencerami. Działania promocyjne rozpoczną się 30-sekundowym spotem reklamowym w TV i potrwają do końca roku. Za kreację oraz działania ATL odpowiada agencja Bardzo.

Spot wyprodukowało studio Moon Films – wyreżyserował go Justin Reardon, współpracujący z marką od dłuższego czasu. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Zenith, stroną digitalową kampanii – Cut The Mustard.

Działania z infuencerami i PR realizuje agencja Stars4Brands, a design opakowań przygotowała agencja Prism Studio.