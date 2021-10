Neboa rozszerza półkę w sieci Rossmann

W październiku na półkach zadebiutowały nowości przeznaczone do pielęgnacji włosów oraz skóry głowy: Woda lamelarna MAGIC WATER, Nawilżająco-odżywcza maska HYDRATING oraz seria Microbiome Care, w skład której wchodzą peeling enzymatyczny i wcierka do skóry głowy.

NEBOA to polska marka naturalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów i skóry głowy, która jako pierwsza na rodzimym rynku postawiła na unikalny koncept w zakresie produkcji opakowań. Są one wytwarzane z plastiku z recyklingu, w tym z plastiku odławianego z oceanów. Dotychczasowa oferta marki obejmowała 14 kosmetyków o nowatorskich wegańskich formułach, opartych na naturalnych składnikach. W portfolio oprócz szamponów i odżywek przeznaczonych do różnych rodzajów włosów znalazła się także seria dla mężczyzn oraz specjalistyczne produkty : wcierka i peeling do skóry głowy.

Przeczytaj także: Rossmann wpłacił do budżetu państwa 176 milionów 727 tysięcy zł

Kosmetyki NEBOA są dostępne wyłącznie w sieci ROSSMANN.